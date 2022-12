“El gran show”: ¿qué dijo Anthony Aranda tras volver a bailar junto a Melissa Paredes?

Están juntos otra vez. Anthony Aranda volvió a la pista de baile de “El gran show” para acompañar a su pareja Melissa Paredes, en la esperada final del reality. Ambos presentaron una llamativa coreografía de ritmos peruanos, además de ser aplaudidos por el público y el jurado del programa de la ‘Señito’.

¿Qué dijo Anthony Aranda sobre su regreso a “El gran show” con Melissa Paredes?

Pese a todo su esfuerzo, el ‘Gato activador’ no logró que la exconductora de “América hoy” consiguiera el puntaje necesario para ser una de las finalistas del reality, y quedó en el quinto puesto.

Sin embargo, Aranda resaltó lo especial que era para él volver a la pista donde conoció a su novia, luego de todo el escándalo de infidelidad que los rodeó hace un año.

“ Feliz, esa pista tiene una energía hermosa y es una adrenalina que cualquier persona que tiene esta pasión (el baile), la recomiendo… Ella (Melissa Paredes) desde el día uno que pisó “El gran show” me dijo: ‘amor… en la final, porque sé que llegaré a la final me voy a esmerar, me encantaría que me acompañes’. Yo le dije: ‘Yo feliz’” , admitió el bailarín a “América espectáculos”.

¿Anthony Aranda regresara a “El gran show”?

Aranda no descarta regresar al programa de Gisela Valcárcel y expresó su deseo por ser convocado para próximas temporadas. “Esta pista a mí me encanta y es una gran ventana para todos los artistas, feliz las veces que sea necesario estaré pisando esta pista”, reveló el coreógrafo.