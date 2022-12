¿Por qué Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, no postuló a la presidencia a pesar de que dijo que lo haría?

¿Votarían por él? El irreverente conductor Andrés Hurtado nunca deja de sorprender con sus looks atrevidos, sus comentarios desatinados y la ligereza con la que asegura sus deseos personales. Uno de ellos fue el hecho de presentar su campaña política con miras a ser presidente del Perú.

Esta afirmación causaba preocupación para quienes consideraban fuera de lugar su posible candidatura; sin embargo, sus seguidores le hacían saber que tenía todo su apoyo, gracias al programa de ayuda social que se transmite todos los sábados en Panamericana. ¿Concretará su idea de ser jefe de Estado? Acá te detallaremos todo.

¿Quién es Andrés Hurtado?

El actor Andrés Hurtado nació en el Callao, Lima, en 1965 y vivió en una familia muy humilde. La escuela solo la cursó hasta sus 13 años debido a que tuvo que ponerse a trabajar en lo que había. De hecho, fue en uno de esos ‘cachuelos’ cómo llegó al circo El Principito de Bertha León, quien le puso ‘Chibolín’. El mismo apoyo que lo acompañó por muchos años.

Tiempo después, la conductora Gisela Valcárcel le ayudó a ingresar a la televisión. Fue ahí que empezó a trabajar en programas humorísticos imitando a mujeres como Keiko Fujimori, Camucha Negrete, Yola Polastri, María Mercedes y Luz Clarita. Luego se enamoró de la vedette Marilú Montiel y tuvo sus dos hijas.

Programa “Sábado con Andrés”

Esta es la producción televisiva que presenta desde agosto del 2019 y donde más cambió su personalidad. Por ejemplo, pidió que le dejen de llamar ‘Chibolín’ porque consideraba que ya había pasado esa etapa en su vida. Así lo dijo a final del mismo año a Phillip Butter en una entrevista que le hizo.

Además, fue una época en la que sus comentarios polémicos fueron lo más llamativo, ya que manifestó que había hablado con extraterrestres, que eran sus hermanos superiores y hasta pretendió lanzarse a la presidencia del Perú.

Cabe resaltar que su programa “Sábado con Andrés” está enfocado en ayuda social a personas de todo el Perú y de bajos recursos económicos. Por ello, tiene el respaldo de un grupo de personas que cada que conversan con él no dudan en brindarle su apoyo.

PUEDES VER: Andrés Hurtado agradece gesto de Christian Cueva por regalar panetones a todo su público

¿Por qué Andrés Hurtado descartó postular a la presidencia del Perú?

Era febrero de este 2022 cuando el presentador de televisión Andrés Hurtado expresó: “Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden. Mi candidatura ya está puesta... No tengo armas para solucionar los problemas de mis hermanos peruanos en este país (…) No soy un político, es muy claro que nadie va votar por un político, todo el país va votar por mi porque no soy político ”.