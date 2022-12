La exvedette Susy Díaz visitó el programa “Hablemos de belleza” de Daysi Córdova para exponer algunos asuntos privados y de su vida sentimental. En un momento, fue consultada respecto a las hilarantes dietas con doble sentido que alegran a los peruanos. Según declaró la madre de Flor Polo, la chica reality Luciana Fuster se distanció de ella cuando le hizo una con su nombre. Esta marcó tendencia en los inicios de su relación con Patricio Parodi, quien fue la expareja de Flavia Laos.

“Tú sabes que a veces hago dietas... hay una artista, Luciana Fuster, que no me habla por haberle hecho una dieta. A mí me la dieron en un programa. Me dijeron: ‘Tienes que grabar esta dieta’. No le veo nada de malo ”, refirió Susy. Incluso, hizo una comparación con Melissa Paredes, indicando que esta última no se molestó al conocer la suya.