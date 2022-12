Susy Díaz evalúa retornar a la política como congresista: “Me quiero alejar, pero no me dejan”

Susy Díaz volvió a referirse a la posibilidad de ocupar una curul en el Congreso de la República en un futuro no muy lejano. En entrevista con el programa “Hablemos de belleza”, de Daysi Córdova, la madre de Flor Polo relató el problema judicial que entabló tras dejar su cargo de legisladora en el período entre los años 1995 y 2000.

En ese contexto, la exvedette indicó que una de sus motivaciones para retornar a la política sería el lío judicial que afronta. “Debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila. Antes no quería regresar a la política, pero debido a la persecución política que me están haciendo (...). Tengo invitación de Somos Perú, de partidos grandes. Estoy entre sí y no, todavía no sé”, relató.