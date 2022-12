Melissa Paredes sale de hospitalización y aclara su estado de salud: “Fue solo un susto”

Después de conseguir el quinto puesto en “El gran show”, Melissa Paredes preocupó a sus seguidores. Anthony Aranda realizó publicaciones y mostró a la modelo en camilla. El ‘Activador’ escribía “Vas a estar bien, mi vida”, e inquietó a los fanáticos de la modelo.

Por este motivo, la también actriz envió un mensaje a través de sus redes sociales. “Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí reportándome porque me escriben preocupados, obvio, gracias a Dios fue solo un susto”, contó.

“Les conté que hace dos días me caí en una cargada, fue una caída fuerte y me ha puesto este tape mi terapeuta para poder hacer el primer baile, pero teníamos miedo que sea la costilla. Hoy lo descarté, gracias a Dios, no es la costilla, es solo una contusión fuerte, grave, pero no es hueso, que eso era lo que hoy fui a descartar a la clínica y gracias a Dios todo está bien, así que tranquilos, todo está bien”, explicó en su Instagram.