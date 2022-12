La exlegisladora de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, reapareció en sus redes sociales para dar una buena noticia. Con el objetivo de seguir acumulando logros en su vida laboral y académica, la también exvoleibolista culminó su etapa universitaria en la Universidad San Ignacio de Loyola y se le vio celebrando su graduación.

Chihuán, por medio de sus plataformas sociales, compartió una gráfica mostrando la medalla que recibió por haber culminado su carrera universitaria con honores a sus 47 años de edad. Esta llevaba el logo de su casa de estudios.

Leyla Chihuán culminó su carrera universitaria

Asimismo, el portal de espectáculos Instarándula expuso un video de la ceremonia de graduación de la expartidaria de Fuerza Popular. “Leyla Chihuán en su graduación”, decía en el texto del clip.

Leyla aparece en el video portando su larga toga de color azul junto con sus compañeros de estudios. Días atrás, la deportista utilizó su cuenta de Instagram para develar cuáles serían sus planes tras finalizar su carrera.

“Descansando un poquito mientras llega ese mágico momento. Sigo firme en la idea de que los verdaderos líderes y gestores debemos estar preparados en todo sentido para asumir los retos. Ahora viene la titulación ”, escribió Leyla Chihuán.

¿Qué carrera estudió Leyla Chihuán?

La exfuncionaria Leyla Chihuán se graduó con honores en Administración de Empresas, en la Universidad San Ignacio de Loyola, llegando a ocupar el grado de bachiller.

Ella posee, además, un máster en Gestión Deportiva y Administración del Fútbol y otro de Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial.

Leyla Chihuán culminó su carrera universitaria. Foto: composición GLR

La recordada frase que inspiró Leyla Chihuán

Durante su segundo período como congresista de la República en el 2016, unas declaraciones de Leyla Chihuán generaron gran sobresalto en la ciudadanía. En una entrevista que dio a Exitosa en el 2018, la exfuncionaria sostuvo que su intención para ser parlamentaria no tenía fines lucrativos, pues el sueldo apenas le alcazaba para subsistir.

“Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza”, precisó en aquella ocasión.