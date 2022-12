Gisela Valcárcel aprovechó los minutos finales de “El gran show” para hablar sobre el futuro de su programa. El último sábado 10 de diciembre se llevó a cabo la gran final del reality, en el cual Gino Pesaressi se consagró como el ganador y se hizo acreedor de 20.000 soles.

La conductora puso en duda su regreso en el 2023. Antes de presentar al finalista del concurso de baile, la ‘Señito’ se pronunció sobre sus planes.

“Con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase”, dijo.

“No me pregunten qué planes tengo para el próximo año porque aún no los tengo. No sé si volveré a hacer este show, solo sé que lo he vivido y que hoy día soy feliz”, agregó.

Mandó indirecta a Magaly Medina

Gisela presentó al notario, quien iba a supervisar el nombramiento del ganador de “El gran show”, y mencionó indirectamente a otro en alusión a Alfredo Zambrano.

“No me hable usted de notario, Señor Armando, no me hable de notario, hasta Melissa se ríe porque él quiere ponerme cabe y que uno se caiga”, comentó.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel son rivales en la televisión. Foto: composición archivo LR

“Es que cuando se mencionan aquí a un notario, arde Troya. Pero yo tengo mi notario que me dura un minuto, pero como todo en la vida. (...) Pero tranquila que Giuliana ya no está y a ella también le dura un minuto su notario”, agregó la presentadora de América TV.

Quiere a Facundo González como su coanimador

La ‘Señito’ no descartó contar con Facundo González como su coanimador para sus próximos proyectos. El argentino se mostró emocionado por la posibilidad de trabajar al lado de la presentadora.

“Es una noticia increíble, como que no puedo creer, pero muy contento, muy feliz... Giselita es una mujer de palabra, así que le creo. No me lo esperaba nunca, pero creo que uno debe ir evolucionando”, dijo el chico reality para “América espectáculos”.