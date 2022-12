Gisela Valcárcel y Tilsa Lozano protagonizaron un tenso momento en la gala final de “El gran show”. Todo aconteció cuando la ‘Señito’ presentaba a un notario para certificar que los votos del jurado fueron transparentes. Ahí, la presentadora aprovechó para enviarle una indirecta a Magaly Medina.

Tilsa tomó la palabra para hacer mención a Giuliana Rengifo e incorporarla en la broma; sin embargo, no imaginó que Gisela interrumpiría su comentario. “Gisela, tranquila que Giuliana ya no está…”, dijo la jurado. “Por favor, no. Por favor vamos a la lectura”, intervino de inmediato la conductora, que se mostró algo incómoda.

¿Por qué Gisela no asistió a la boda de Tilsa Lozano?

En la penúltima gala de “El gran show”, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse sobre su ausencia en la comentada nupcia de Tilsa Lozano y Jackson Mora, pues todos esperaba su llegada a la ceremonia, pero esto no se dio.

La ‘Señito’ se disculpó por haber brillado por su ausencia y explicó el motivo de su falta. “No iba a llegar sola”, refirió.

¿Tilsa Lozano no invitó a Ethel Pozo a su boda?