No tuvieron piedad. Anthony Aranda reapareció en la final de “El gran show” 2022 como refuerzo de Melissa Paredes y recibió reacciones poco positivas en las redes sociales. Las críticas al bailarín aumentaron luego de que su pareja quedara eliminada al inicio del último programa, ocupando el quinto puesto.

La exconductora de “América hoy” quedó detrás de Milena Zárate, Facundo González, Santiago Suárez y Gino Pesaressi en la gala. En ese sentido, los cibernautas culparon al novio de la joven por darle “mala suerte”.

¿Qué hicieron Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Ella invitó a su pareja a la pista de baile y bailaron al ritmo de “Carnaval arequipeño.” El coreógrafo recibió los elogios de Gisela Valcárcel.

“Es un gran bailarín, quizá de los mejores de este país”, dijo la popular ‘Señito’. Los novios sellaron su reaparición con un beso frente a cámaras.

Melissa Paredes es eliminada de "El gran show". Foto: captura de América TV

Usuarios celebran eliminación

Antes de la final, muchos aseguraron que la modelo iba a levantar la ansiada copa; sin embargo, grande fue la sorpresa al recibir el bajo puntaje por parte del jurado.

“Y un día volvió el ‘Activador’ a la pista de #ElGranShow. Para ser honesta, el baile no terminó bien, fuera de tiempo y por momentos se perdían . Les pondría un 7 u 8″, puso un usuario.

Memes y críticas tras eliminación de Melissa Paredes con Anthony Aranda de "El gran show". Foto: captura de Twitter

“La infidelidad vendida como historia de amor” y “Melissa Paredes eliminada de #ElGranShow. Celebra un país”, fueron los otros comentarios.

Memes y críticas tras eliminación de Melissa Paredes con Anthony Aranda de "El gran show". Foto: captura de Twitter

Memes y críticas tras eliminación de Melissa Paredes con Anthony Aranda de "El gran show". Foto: captura de Twitter

Memes y críticas tras eliminación de Melissa Paredes con Anthony Aranda de "El gran show". Foto: captura de Twitter

¿Quién ganó la final de “El gran show” 2022?

La gala se llevó a cabo el 10 de diciembre por las pantallas de América Televisión. Gino Pesaressi se consagró como el ganador y recibió 20.000 soles como premio.

Gisela Valcárcel aprovechó en hablar sobre su futuro como conductora del reality. “No me pregunten qué planes tengo para el próximo año porque aún no los tengo. No sé si volveré a hacer este show, solo sé que lo he vivido y que hoy día soy feliz”, manifestó.