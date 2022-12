Malas noticias. Brunella Horna y Richard Acuña anunciaron por todo lo alto su compromiso de matrimonio en una íntima velada que tuvo como asistentes a su familia y amistades más cercanas del mundo del espectáculo. Semanas más tarde, se supo que la pareja de tórtolos quería celebrar sus nupcias este 17 de diciembre.

La preparación fue puesta en marcha con anticipación. Desde el vestido hasta la decoración y catering, puesto que Brunella Horna quería que todo esté listo para la anunciada fecha. No obstante, a solo una semana de su matrimonio, la conductora ha dado a conocer que no se encuentra bien de salud.

Brunella Horna tiene síntomas de COVID-19

Según indicó en una serie de historias en su perfil de Instagram, presentaba síntomas del coronavirus, como fiebre, dolor de cabeza y de garganta.

“Y una semana antes de mi ‘matri’, me enfermé... Sopita de pollo. No me gusta la verdad, pero ahora tengo que sanarme como sea”, escribió ‘Brune’ en uno de sus estados.

Pese a su malestar, la empresaria se sintió esperanzada por poder salir airosa de esta enfermedad y porque los resultados de su prueba de descarte arrojaran negativo.

“Dije: ¿por qué a mí? Pero viendo el lado bueno, sí se puede, en verdad voy a descansar, es lo que quiero, descansar un poquito. No sé qué vaya a pasar, si tengo COVID-19 o no, me voy a sacar la prueba. Me duele demasiado la garganta, me siento afiebrada, no me he medido la temperatura, pero creo que tengo fiebre. Estoy cruzando los dedos para que no sea COVID-19 ″, expresó.

¿Brunella Horna dio positivo a COVID-19?

Minutos más tarde, para su buena suerte, la presentadora de “América hoy” mostró el resultado de su prueba rápida de descarte de COVID-19. Esta dio negativo y la ‘Baby Brune’ no pudo evitar celebrar por la noticia.