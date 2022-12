Andrés Hurtado contrae de COVID-19 por quinta vez: El médico me dice que soy un extraterrestre

A inicios del mes, el Ministerio de Salud anunció que el Perú entraba oficialmente a la quinta ola del COVID-19. Los casos van en aumento y seguramente varios se hayan contagiado dos o más veces de este virus. Pero nadie como Andrés Hurtado.

Al parecer, el presentador, que aparece todos los sábados en la tarde en televisión nacional, es uno de los pocos humanos que ha contraído la COVID-19. El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” reveló que tiene de nuevo el virus, por quinta vez.

¿Qué dijo Andrés Hurtado tras revelar que le dio COVID-19 por quinta vez?

“Les voy a confesar que, nuevamente, en la historia del mundo, soy el único que he tenido COVID-19 por quinta vez. Vengo de salir de un COVID nuevamente, 5 veces en la historia de mi vida lo he tenido. Gracias a Dios me dio leve porque estoy vacunado”, anunció el presentador, también conocido como ‘Chibolín’.

El presentador recalcó que seguimos en un momento de pandemia, ahora con la quinta ola, y que, por una picazón en la garganta, fue al médico y recibió el sorpresivo diagnóstico.

“Le dije ‘doctor, ¿cinco COVID?’. Y el doctor se ríe y me dice ‘ahora entiendo que eres extraterrestre’”, contó Andrés Hurtado.