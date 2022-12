Maricarmen Marín celebró a lo grande el primer año de su hija Micaela: “Soy muy feliz”

Con el nacimiento de su pequeña Micaela, Maricarmen Marín demostró estar más que fascinada con su etapa de mamá primeriza. Tal fue la emoción que la conocida cantante junto a su pareja Sebastián Martins organizaban con entusiasmo reuniones para cada fecha en la que su primogénita cumplía un mes más desde su llegada al mundo.

La hija de Maricarmen Marín y Sebastián Martíns nació el 10 de diciembre de 2021. Foto: captura Maricarmen Marín/Instagram

Así fue la fiesta de la hija de Maricarmen Marín

La tarde del 10 de diciembre, Maricarmen Marín festejó por todo lo alto el primer año de su hija Micaela, fruto de amor con el productor Sebastían Martins. A través de redes sociales, la intérprete de “Por qué te fuiste”, compartió algunos detalles de lo que fue la planificación.

Entre los invitados especiales, destacó la presencia de Katia Palma y Adolfo Aguilar , sus excompañeros de programa, quiénes mostraron todo lo que sucedía en la fiesta.

En los videos publicados, se puede apreciar la decoración del evento, el cual estuvo ambientado con una temática de Mickey Mouse, personaje importante de Disney. Tanto Katia, como Adolfo y ‘La dulce princesita’, acompañaron sus looks del día con una vincha de orejas de ratón. Asimismo, contó con un show infantil para animar a todos los presentes.

¿Maricarmen Marín desea tener otro hijo?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Maricarmen Marín conversó con varios de sus seguidores y les dejó una cajita de preguntas para responder cualquier duda que tuvieran. De esta forma, un usuario le consultó si estaría pensando en tener otro bebé. “¿Tendrías otro hijo o hija?”.