El pasado martes 6 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los People’s Choice Awards en California con la presencia de una peruana. Y es que Flavia Laos se consagró en la categoría de influencer latina del año, luego de varias semanas de hacer campaña mediante sus redes sociales para que sus millones de seguidores puedan votar por ella, lo que al final terminó sucediendo.

Este triunfo no fue pasado por alto por Magaly Medina, quien en la última edición de su programa decidió felicitar a la joven modelo. Pese a que la conductora es poco de elogiar a otras figuras, esta vez admiró la labor hecha por la ganadora en las últimas semanas, además de elogiar la vestimenta con la que asistió a la gala.

Magaly saluda triunfo de Flavia Laos en los People’s Choice Awards

La conductora señaló que cualquier otra influencer del Perú quisiera haber obtenido el reconocimiento que se le entregó a Flavia Laos y resaltó toda la presentación que realizó en los People’s Choice Awards donde hizo gala de su glamour.

“Flavia Laos esta vez en los People’s Choice Awards, es un premio importante, el ganar influencer no es una cosa tonta, es un premio importante. Muchas ya quisiera ese premio y el vestido le quedaba espectacular. Ella tiene el cuerpo para lucirlo y el vestido que quedaban muy bien, el peinado impecable, le quedaba muy bien”, indicó.

¿Qué dijo Flavia Laos al ganar en los People’s Choice Awards?

Luego del anuncio de la organización, Flavia Laos mostró el momento en que se enteró de su triunfo como la influencer latina del año en los People’s Choice Awards, y reveló estar muy emocionada y agradecida con sus seguidores, quienes hicieron posible este premio.

“¡No puedo creerlo! Pucha, me has dado la mejor noticia del mundo. Estoy super contenta, no sabes cuánto he luchado y he estado atrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!”, precisó.