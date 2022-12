¿Por qué terminaron Hernán Vidaurre y Giovanna Castro, la pareja de “Los chistosos” tras 20 años juntos?

Los humoristas Hernán Vidaurre y Giovanna Castro son dos de los artistas más conocidos del medio por su participación en el programa radial “Los chistosos”. Ambos comenzaron una relación sentimental en 1999, sin embargo, dicho vínculo amoroso llegó a su fin en enero de 2018.

En un primer momento, surgieron algunas especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Incluso se dijo que el cómico se negaba a hacer formal su relación y no quería llegar al altar a darse el ansiado “sí”. Pero ¿era cierto esto? Aquí te lo contamos.

Hernán Vidaurre y Giovanna Castro se mostraban cariñosos durante su relación. Foto: RPP.

¿Por qué la relación de Hernán VIdaurre y Giovanna Castro llegó a su fin?

Tras los supuestos sobre las razones del final de la relación entre Hernán Vidaurre y Giovanna Castro, la artista de RPP salió a aclarar la situación y reveló que recibió en dos oportunidades la propuesta de matrimonio, pero ella se negó porque no se veía llevando una vida como “ama de casa”.

“ Estuvimos desde el 99 y aunque ya no estamos, somos amigos. Él es una buena persona. No terminamos porque no se quiso casar conmigo, al contrario, me lo propuso dos veces y quiso tener un hijo, pero yo deseo crecer, no tengo el espíritu para ser ama de casa ”, contó para Trome.

En su momento, también aseguró que disfrutó de su soltería saliendo con sus amigos y que tenía pretendientes. A pesar de ello, reveló que al principio le costó el radical cambio en su vida.

Hernán Vidaurre le desea lo mejor a Giovanna Castro

Hace poco, Hernán Viadurre conversó sobre su situación sentimental actual y dijo que por el momento está soltero y no se siente “desesperado” por conseguir pareja, pues se encontraba muy feliz con la compañía de su hija. Asimismo, no pudo evitar ser consultado por su expareja Giovanna Castro, quien manifestó estar enamorada, y expresó sus mejores deseos.

“Le tengo mucho cariño a Giovannita, tiene todo mi apoyo y respeto. Es más, estoy pensando en volver a realizar un espectáculo juntos. Quiero aprovechar los personajes nuevos que hemos sacado, así que quizá hacemos una temporada para febrero, pues el público lo pide”, aseguró el imitador en conversación con Trome.