Gisela se emociona y le dice “te amo” en vivo a Facundo González durante la última gala de “EGS”

¿Qué viva el amor? Gisela Valcárcel invitó a Facundo González a la pista de baile de “El gran show” para recordar todos los buenos momentos que vivieron durante el programa. Tras ello, el chico reality se mostró apenado al darse cuenta de que ya no pasarán tiempo juntos. “Giselita, hoy es nuestra última noche. ¿Por qué? No quiero que termine esto, Giselita” , expresó.

La popular ‘Señito’ no se quedó atrás y mencionó la vez en la que le expresó su cariño a Santiago Suárez y aclaró que, como ella los aprecia a todos, también le debe decir lo que siente al modelo argentino. “Yo le dije a Santiago “te amo” y no le he dicho a él. Entonces, como para todos es lo mismo, te amo” , comentó causando sorpresa entre los presentes.