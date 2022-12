Fatima Segovia: ¿qué edad tiene y cuantos años de diferencia le lleva a su novio, Omar Bolaños?

La modelo Fátima Segovia goza de gran popularidad entre el público peruano, luego de convertirse en una de las peruanas con más seguidores en OnlyFans. En la plataforma para adultos, la popular ‘Chuecona’ suele grabar videos junto a su novio, Omar Bolaños, con quien formado una sólida familia.

No obstante, poco se sabe sobre los detalles de su relación sentimental y aquí te contamos algunos aspectos de su vida, así como cuál es la verdadera edad de la exintegrante del programa “JB en ATV”.

¿Cómo inició su historia de amor?

Fátima Segovia confesó años atrás que su actual pareja era uno de sus mayores fans. Él tuvo que tratar de conquistarla durante mucho tiempo. Los intentos dieron buen resultado, pues ahora tienen una fortalecida relación de más de 8 años.

“A él le costó un montón. Lo conocí un año antes de ser su enamorada. Te cuento, él me seguía como un fan. Él es el típico miraflorino, pituquito. Yo soy chorrillana, con ‘lleca’. Siempre lo molestan por el tema de pituquito , pero él llegó a mí de buena manera, nunca creído”, dijo Fátima Segovia al diario Trome.

¿Cuántos hijos tienen juntos?

Fruto de su relación, Fátima Segovia y Omar Bolaños tienen dos pequeños hijos. Ambos han constituido una familia que se encuentra alejada de la televisión y siempre tratan de no exponer a los menores en redes sociales.

“Tengo dos hermosos hijos, un varón y una mujercita, por ellos me alejé de la televisión tres años. Lo tengo reservado porque hay mucha gente mala, siempre cuido ese aspecto de mi vida. Mis hijos son todo, no los expongo. Hay gente que me critica porque no los muestro en mis redes sociales, pero cuido mucho su privacidad”, indicó la actriz cómica.

¿Cuántos años de diferencia se llevan?

Fátima Segovia nació el 25 de marzo de 1990, por lo que tiene 32 años actualmente. Entre tanto, su pareja Omar Bolaños es 2 años menor que ella, tiene 30. Pese a esta diferencia de edad, el joven emprendedor supo ganarse su corazón.

Omar Bolaños descarta ser un mantenido

Recientemente, Omar Bolaños se vio envuelto en una polémica luego de que el programa “Magaly TV: la firme” emitiera un reportaje en el que lo tildaban de mantenido. Al respecto, salió al frente y se defendió de las críticas señalando que es un próspero empresario.