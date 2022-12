Novio de Fátima Segovia descarta ser mantenido gracias a su trabajo en OnlyFans: “Tengo 3 empresas”

Desde que Fátima Segovia anunció su incursión en el mundo de OnlyFans, mucho se ha especulado sobre su actual pareja, Omar Bolaños, con quien graba videos para la plataforma de adultos. Esto, debido a que los seguidores de la modelo creen que la acomodada situación económica del joven se debe a las ganancias que obtienen fruto del trabajo de la exparticipante de “JB en ATV”.

No obstante, él ha salido a aclarar que nada de esto es cierto y contó, en una reciente edición de “Magaly TV, la firme”, de dónde es que genera dinero para cubrir todas sus necesidades básicas.

Omar Bolaños, el novio de Fátima Segovia. Foto: Instagram

Omar Bolaños niega ser mantenido

Omar Bolaños, esposo de Fátima Segovia, terminó con los rumores sobre ser un “mantenido”. Sin embargo, señaló que gracias al contenido que realizan para OnlyFans, su situación económica ha mejorado con el tiempo.

“El Onlyfans nos ha ayudado muchísimo en cuanto al nivel económico y el status social que tenemos. Yo tengo tres empresas, siempre he mantenido, digamos, yo, el hogar ”, detalló.

Por otro lado, se defendió de las críticas que recibe en redes sociales y aclaró que todo lo que posee o sube a redes sociales es algo que ha conseguido fruto de su esfuerzo y trabajo.

“De hecho me incomoda ver comentarios de ese tipo en mis fotos. Por ejemplo, cuando subo que me compro algo, o un outfit chévere o unas zapatillas caras, cuando no saben todo lo que uno puede hacer para ganarse la plata”, agregó.

¿En qué trabaja Omar Bolaños?

Omar Bolaños, joven que se ha popularizado dentro de la farándula local por ser pareja de Fátima Segovia, se dedica actualmente al rubro textil. De acuerdo a la información brindada en redes sociales, es propietario de una marca de ropa urbana llamada OBZ Clothing , la cual oferta sus productos únicamente en línea.

Durante una de las emisiones de “Magaly TV, la firme”, un reportero de la ‘Urraca’ quiso comunicarse vía telefónica con la marca para conocer más sobre las prendas que vende, no obstante, uno de los empleados se negó a atenderlo, pues dijo que había ocurrido una emergencia en el negocio y no contaba con disponibilidad.