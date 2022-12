Fátima Segovia exige a ‘Urracos’ de Magaly Medina no difundir la entrevista a su esposo: “No quiero que salga nada”

Fátima Segovia se habría comunicado con los reporteros de Magaly Medina para que no publiquen una entrevista de Omar Bolaños, pareja de la modelo. Así lo afirmó la conductora de “Magaly TV, la firme” durante la emisión de su último programa.

El programa de Espectáculos de ATV entrevistó a la pareja de la popular ‘Chuecona’, en la cual contó detalles de su vida en lo sentimental y en lo laboral.

Sin embargo, la conductora del espacio sorprendió a más de uno al revelar que la exintegrante de “JB en ATV” se comunicó con uno de sus ‘urracos’ para que no difundan la conversación y pedir que le hagan otra entrevista. “La verdad no quiero que salga absolutamente nada”, habría dicho Fátima Segovia.

Omar Bolaños afirmó que no es mantenido

Durante la entrevista con “Magaly TV, la firme”, el esposo de la modelo sostuvo que, si bien es cierto que el Onlyfans los ha ayudado mucho a mejorar su nivel monetario, él solventa sus gastos y los de su familia gracias a su trabajo empresarial.

“El Onlyfans nos ha ayudado muchísimo en cuanto al nivel económico y el status social que tenemos. Yo tengo tres empresas, siempre he mantenido, digamos yo, el hogar”, precisó Omar Bolaños, esposo de la ‘Chuecona’.

Por otro lado, el esposo de Fátima Segovia reveló que su pasión desde pequeño fue la música y ahora quiere dedicarse a ese sueño.

Me apasiona la música desde niño, me la pasaba viendo MTV, me encantaba Nsync, Usher, Pharrell Williams, Black Eyed Peas, Nelly, Michael Jackson, obviamente, etc. Soñaba con cantar y triunfar como artista algún día, siempre fue mi sueño”, contó en una entrevista para Trome.