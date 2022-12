Milena Zárate critica presencia de Anthony Aranda en “EGS”: “Me parece una burla”

La artista Milena Zárate se prepara para la gran final de “El gran show” y no dudó en hablar sobre Anthony Aranda, refuerzo y novio de su compañera Melissa Paredes. Más allá de desearle éxitos para la última edición del programa de Gisela Valcárcel, tuvo duras palabras en contra del ‘Activador’.

“ Me parece una burla, porque lo de ellos no es un amor para presumir . Siempre he pensado que para ser feliz no se puede construir la felicidad en base a la desgracia de otras personas. Lo que empieza mal, siempre va a terminar mal”, afirmó la cantante colombiana.

Milena Zárate. Foto: Milena Zárate/Anthony Aranda/Instagram

Milena Zárate asegura que Anthony Aranda “rompió” un hogar

La colombiana Milena Zárate criticó duramente al bailarín Anthony Aranda, pues le recordó al difícil momento que pasó cuando sufrió una infidelidad. Asimismo, lo acusó de ser el causante de la ruptura del hogar que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba habían formado con su hija.

“ He pasado una infidelidad, porque sé lo que se siente, sé lo burlado que se siente uno, así que lo de ellos no es para presumirlo o endiosarlo a alguien que no merece . Él es un hombre que dañó, fue partícipe de la ruptura de un hogar y del sufrimiento de una criatura. Si Melissa cree que es algo positivo o glorioso para su final, es decisión de ella”, sentenció la expareja de Edwin Sierra.

El 'Activador' no dudó en comentar la fotografía que publicó su enamorada junto a su expareja, Rodrigo 'Gato' Cuba. Foto: composición LR/Instagram/América Tv

Anthony Aranda se mostró feliz por apoyar a Melissa Paredes

Este sábado 10 de diciembre se realizará la final de “El gran show” y habrá refuerzos. En el caso de Melissa Paredes, será apoyada por su pareja Anthony Aranda, quien no pudo ocultar su felicidad por acompañar a la actriz en la última gala del programa de baile.

“Feliz, la verdad. Muy contento con todo el desempeño de Melissa durante todas estas galas. Así que hoy estoy aquí acompañándola y haciendo un show muy bonito”, comentó el ‘Activador’.