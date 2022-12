¡Se consolidaron como pareja! La pandemia ocasionada por la COVID-19 cambió la vida de muchas personas no solo por las tragedias que trajo consigo, sino también por las nuevas oportunidades que les brindó a las mismas. Dina Páucar, por ejemplo, se convenció de que ya era momento de unirse en matrimonio con quien fue su compañero desde hace varias décadas.

Ese título lo tiene el señor Rubén Sánchez Gregorio, quien es el progenitor de sus cinco herederos y la persona que ha manejado la carrera de la peruana durante toda su trayectoria artística. A continuación, te detallaremos más sobre la vida del empresario que cautivó a la cantante folclórica y los años de relación que llevan, que los convirtió en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

¿Quién es Rubén Sánchez?

La cantante Dina Magna Páucar Valverde nació en Tingo María, Huánuco, hace 53 años, y desde muy niña mostró sus dotes artísticos no solo para el canto, sino también para la composición. El ahora esposo de la intérprete de “Qué lindos son tus ojos” siempre manejó la carrera de la ‘Diosa hermosa del amor’ como su representante.

Eso ha hecho que ambos construyan una familia sólida, además de concentrarse en las presentaciones de la folclórica. Actualmente, atiende un hotel que tienen en Chanchamayo, donde pasaron toda la cuarentena producto de la COVID-19 y reafirmaron su amor el uno al otro.

Historia de amor entre Dina Páucar y Rubén Sánchez

No hay una fecha exacta, pero la artista Dina Páucar explicó que la relación que lleva con Rubén Sánchez es desde hace mucho tiempo. Además, descartó que haya sido un romance por interés a un medio local: “ Llegó cuando no era exitosa, cuando yo no era nada y ambos hemos hecho carrera juntos, así que ni él es oportunista ni yo tampoco ”.

Como pareja han consolidado una familia con cinco hijos: Alejandro, Diana, Catherine, Jacqueline y Junior. En el año 2009, el empresario decidió pedirle la mano a su amada; aunque la fecha para que se dieran el sí era el 14 de junio de 2011, no concluyeron sus planes por sus compromisos laborales.

¿Cuántos años de relación tienen Dina Páucar y Rubén Sánchez?

Este año, la cantautora Dina Páucar anunció al diario El Popular que el tiempo de espera valió la pena y por fin se casará con el amor de su vida, Rubén Sánchez: “ Nos llegó la hora después de más de un cuarto de siglo de convivencia y cinco tesoros, precisamente fueron ellos los que nos lo pidieron y dijimos sí ”.

Asimismo, develó que la fecha del evento fue entre febrero o marzo y el lugar de este compromiso: “ En nuestra casita, el Munay Allpa, en la ciudad de Chanchamayo, donde vivimos durante casi toda esta pandemia “.

El romance se mantuvo más de 25 años juntos para que sus hijos los vean recibir la bendición de Dios por más tiempo juntos.