Daniela Sarfati y Óscar López Arias: ¿cuántos años llevan juntos a pesar de estar divorciados?

La historia de amor de Daniela Sarfati y Óscar López Arias nació tras trabajar juntos en la actuación; sin embargo, los actores pasaron por momentos complicados en su romance. Los artistas contrajeron matrimonio en 2006, pero tiempo después la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar su repentino divorcio, pero no todo quedaría ahí, ya que decidieron retomar su relación.

Desde adolescente, Óscar López Arias era fiel seguidor de Daniela Sarfati, pues la consideraba su amor platónico, hasta que le tocó grabar junto a ella en la telenovela peruana “Eva del edén”, en la que pudo conocer a la actriz. Sin embargo, ella se negó a salir con el conductor de “Noche de patas”.

¿Cuántos años llevan juntos Daniela Sarfati y Óscar López Arias?

Los actores en conversación con Junior Silva, en el desaparecido espacio radial “Noche abierta” de Capital, revelaron que su relación inició después de conocerse en la novela “Eva del edén” y en 2006 ya estaban contrayendo matrimonio.

Óscar López Arias y Daniela Sarfati se casaron en 2006. Foto: Óscar López Arias/Instagram

Fruto de su amor nació su primer hijo, Facundo. Sin embargo, en 2013, Daniela Sarfati y Óscar López Arias contaron que se divorciaron tras siete años de matrimonio, pero nunca mencionaron las razones. Cinco años después, los actores retomaron su relación amorosa luego de haber superado sus diferencias.

“Nos casamos, nos divorciamos y nos hemos vuelto a juntar. En una de las etapas de nuestras vidas teníamos nuestras inseguridades, nuestros miedos y parte de eso eran los celos. No nos sentíamos seguros juntos, no era momento de estar juntos” , expresó Sarfati a radio Capital.

En 2018, Daniela Sarfati se reconcilia con Óscar López Arias tras cinco años de su divorcio. Foto: Óscar López Arias/Instagram

Por otro lado, Óscar López Arias señaló que los años de separación le ayudaron a reflexionar y tomar la decisión de reconciliarse con Daniela Sarfati.

“Tuvimos este divorcio-vacaciones largo, que nos llevó a tomar un respiro cada uno por su lado, hacer con nuestra vida lo que queríamos, conocer nueva gente, aprender y después preguntarnos ¿qué hacemos?”, relató el actor a Junior Silva.

¿Daniela Sarfati y Óscar López Arias piensan casarse tras su divorcio?

Con un divorcio y una reconciliación de por medio, los artistas peruanos contaron cuáles son sus planes y ambos han coincidido en el concepto sobre el matrimonio.

¿Daniela Sarfati y Óscar López Arias se volverán a casar tras su divorcio? Foto: Óscar López Arias/Instagram

“Ahora, yo puedo decir que no me parece necesario (casarse), porque al final de cuentas es un compromiso de dos personas y no se necesita de un papel para que eso sea real. Yo no me vuelvo a casar, ¿para qué me voy a casar?”, aseveró Sarfati a “Noche abierta”.