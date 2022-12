‘Peluchín’ en “El valor de la verdad”: ¿por qué no salió al aire el capítulo que grabó el conductor?

Rodrigo González es uno de los presentadores de entretenimiento más famosos del Perú. No obstante, el popular ‘Peluchín’ siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal en estricto privado.

Recién ahora se conoció que el conductor participó en el desaparecido programa “El valor de la verdad”. Durante el juego, reveló varios detalles de su vida privada, pero este episodio nunca se llegó a emitir. Conoce las razones.

¿En qué consistía el programa “El valor de la verdad?

“El valor de la verdad” era un programa sabatino que era emitido por Latina. La conducción estuvo a cargo del presentador Beto Ortiz hasta su final en el año 2016.

Por el desaparecido espacio pasaron diversos personajes famosos, quienes se sentaban en un sillón y respondían preguntas de su vida personal, las cuales se organizaban en diversas categorías de dificultad. Quien lograba superar todos los niveles, podría llevarse el premio mayor: 50.000 soles.

"El valor de la verdad" era uno de los programas más vistos de los sábados en la televisión nacional. Foto: Fabrizio Oviedo/LR

‘Peluchín’ participó en “El valor de la verdad”

En la edición del 8 de diciembre del programa “Amor y fuego”, Rodrigo González entrevistó desde México a Beto Ortiz. En medio de la conversación, el periodista sorprendió al hacer una revelación.

Según el comunicador, ‘Peluchín’ fue uno de los personajes que llegó a pasar por el detector de mentiras y se llegó a sentar en el sillón rojo, pero el episodio no salió.

“Uno de esos (programas que no salieron), si mal no recuerdo, fue el tuyo, solo faltó grabarlo porque ya se había hecho la preentrevista, ya se había hecho el polígrafo” , indicó.

¿Por qué no salió al aire el programa de ‘Peluchín’?

El popular ‘Peluchín’ quedó impactado al escuchar la declaración que hizo al aire el periodista. Seguidamente, Beto Ortiz explicó las razones por las que nunca llegó a salir el aire el capítulo protagonizado por Rodrigo González.

“El programa hizo temporadas que se acaban abruptamente. Quedaron programas prácticamente hechos ”, explicó.

“¿Todavía tienes la grabación del audio? Tú me dijiste que la habías robado”, le respondió el conductor de “Amor y fuego” entre risas.

Rodrigo González entrevistó a Beto Ortiz . Foto: capturas Willax TV

¿Qué revelaciones hizo ‘Peluchín en “El valor de la verdad?

Para ahondar más en el tema, Rodrigo González terminó por admitir que participó en el espacio y reveló que una de sus más importante confesiones fue acerca de su orientación sexual.

“Lo más vendedor que dije, en ese momento, es que me pedían que saliera del armario. La pregunta era: ‘¿Eres gay?’ Ya no me acuerdo qué más te conté”, señaló.