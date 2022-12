Gino Pesaressi: ¿quién es Alexandra Clavijo y por qué es vinculada con el ex chico reality?

Gino Pesaressi es uno de los protagonistas de “El gran show”. El ex chico reality viene compitiendo en el programa de Gisela Valcárcel para llevarse el premio mayor en la final del sábado.

Su presencia ha sido marcada por un rumor de romance muy fuerte. Y es que algunas figuras del espectáculo nacional y televidentes creen que tiene una relación con su compañera Alexandra Clavijo. ¿Quién es la bailarina?

Alexandra Clavijo: la compañera de Gino Pesaressi en “El gran show”

Alexandra Clavijo es una bailarina profesional. También se ha destacado en el teatro musical, la gimnasia artística y el modelaje.

Además, es usuaria activa de las redes sociales. Con 3.500 seguidores en Instagram, la compañera de Gino Pesaressi suele publicar todas sus ocurrencias en “El gran show”.

“¡Nos llevamos todas las paletas doradas! ¡Vamos, equipo!”, escribió junto a una colección de fotografías de su última participación en el espacio de América Televisión.

Alexandra Clavijo en un camerino de América Televisión. Foto: Alexandra Clavijo/Instagram

¿Por qué Alexandra Clavijo es vinculada con Gino Pesaressi?

Los rumores de un supuesto romance entre el dúo de “El gran show” iniciaron tras unas declaraciones de Gino Pesaressi. En una edición de “América hoy”, Ethel Pozo le consultó si se encontraba solo. “Ahora estoy creyendo un poco más en el amor”, fue su respuesta.

“No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien, no me gusta salir con mucha gente del medio”, agregó. Aunque no reveló la identidad de la joven. Tras estos comentarios, los seguidores de la farándula nacional y algunas personalidades creen que tendría algo con la bailarina Alexandra Clavijo.