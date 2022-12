Flavia Laos sobre las “reglas de amistad” en reality de Netflix: “Tengo un código de mujeres”

En todo su apogeo. Flavia Laos se encuentra en su mejor momento tras haberse consagrado como la mejor influencer latina del año en los People Choice Awards y, posteriormente, haber anunciado su participación en el reality de Netlifx “Too hot to handle”, el cual reunió a varios participantes solteros de diferentes nacionalidades, con el objetivo de crear relaciones sentimentales entre ellos.

¿Flavia Laos salió con la pareja de su amiga en el reality?

Precisamente, en el quinto episodio de la cuarta temporada del programa, Flavia Laos tuvo un tenso intercambio de palabras con la concursante Kayla. La incomodidad se debió a que la influencer peruana salió con Seb, pareja de Kayla, y además intentó besarlo, pero este terminó rechazándola.

Esta confesión de Flavia generó gran desacomodo en su compañera, quien cambió su semblante al escucharla y trató de advertir a la ahora pareja de Austin Palao que su relación con Seb era real y que su conexión está más fuerte que nunca.

¿Qué dijo Flavia Laos?

“Seb y yo tenemos algo real y es increíble. Al final, me eligió a mí y estoy muy feliz de que lo hiciera”, sostuvo Kayla. Flavia se mostró de acuerdo y precisó que no interferiría más en su romance, pues es una persona que respeta códigos de amistad, los cuales estipulan que una persona no puede iniciar un amorío con la expareja de una amiga.