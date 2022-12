Flavia Laos: ¿quién es Noe Bernacelli, el diseñador peruano que creó su impactante vestido naranja?

La artista peruana Flavia Laos asistió a la edición de este año de los People’s Choice Awards. La gala tuvo lugar en el Barker Hangar de Santa Mónica, donde se reunieron cientos de famosos. Los premios fueron presentados por Kenan Thompson y la familia Kardashian. En tanto, Taylor Swift y Lizzo fueron las más premiadas de la noche.

La popular influencer llegó a la alfombra roja con un impecable look que dejó boquiabiertos a muchos. El vestido naranja escotado tuvo una gran abertura en la parte inferior. A continuación, te contamos quién diseñó esta impactante prenda.

¿Quién es Noe Bernacelli?

El responsable del hermoso vestido que Flavia Laos lució en los People’s Choice Awards fue obra de Noe Bernacelli, un talentoso diseñador peruano que se fue a tierras extranjeras a los 18 años a estudiar moda en el instituto Carlo Esciccoli, en Milán. Tras terminar su carrera profesional, volvió a nuestro país para fundar su propia marca.

Noe Bernacelli estudió diseño de modas en Italia. Foto: Fashion United

Según comentó en una entrevista, Bernacelli se enamoró de la moda cuando, en un viaje a Chile, conoció a unos amigos diseñadores.

“En ese momento, no tenía ni idea de cómo era esta industria o cuáles eran los pasos a seguir hasta llegar a mostrar una colección en un show o una tienda, pero me encantó cómo el diseñador puede llegar a transmitir algo más con las prendas y el consumidor capta esa esencia. No terminé los cursos que fui a llevar y regresé con la idea de dejar la medicina y convertirme en diseñador de modas”, expresó.

Cuando le contó a sus padres del nuevo rumbo que le iba a dar a su vida, ellos le recomendaron que se tomara un año sabático. “ ‘¿Vas a dejar Medicina para hacer vestidos, Noe?‘, me dijo eso literal. Nunca lo voy a olvidar”, comentó.

A pesar de ello, Bernacelli perseveró en sus sueños. Hoy es considerado uno de los diseñadores peruanos más exitosos a nivel internacional, ya que ha participado en la Semana de la Moda de París, un evento en el que solo asisten las personalidades más talentosas de la industria de la moda.

Flavia Laos asistió a la premiación con un vestido diseñado por Noe Bernacelli. Foto: Instagram @flavialaosu

Marca Noe Bernacelli

Su reconocida casa de modas, ubicada en el distrito de Miraflores, ofrece una gran variedad de productos de gran calidad, desde vestidos hecho a medida (atendidos con previa cita), hasta accesorios y calzados.