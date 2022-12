¿Qué fue de Leiser Paladines, el animador que fue despedido de Armonía 10 tras aparecer en TV?

Leiser Paladines forjó una gran carrera dentro de la industria musical al ser animador de varias agrupaciones. No obstante, uno de sus sueños más grandes se cumplió al ser contratado por Armonía 10 como el encargado de mantener al público atento durante todas sus presentaciones en vivo.

Pese a ello, dicha emoción no le duró tanto tiempo luego de que el joven fuera retirado de la agrupación en medio de escándalos tras ser acusado de infidelidad por parte de su expareja y madre de sus hijos.

Leiser Paladines, imitador de 'Gato' Bazán en "Yo soy", estuvo pocos meses en Armonía 10. Foto: Facebook | Leiser Paladines

Leiser Paladines fue acusado de infidelidad

Durante el mes de septiembre, Leiser Paladines protagonizó titulares tras una polémica visita al programa “Andrea”. En esta aparición, el conocido animador de Armonía 10 fue acusado frente a cámaras por su expareja Flor de haberle sido infiel con una mujer de nombre Paola.

Por otro lado, la mujer no dudó en expresar su indignación, pues contó que el artista la intentó engañar diciendo que se había contagiado de COVID-19 solo para poder pedirle dinero.

“Si estoy aquí es por mis hijos, no porque quiero verte. Fingiste estar enfermo de COVID-19, llorabas por teléfono diciéndome que estabas mal. Te compré medicinas, te di plata, y no era COVID lo que tenía, era una amante. A mí me la presentó como amiga ”, aclaró.

¿Por qué fue retirado de Armonía 10?

En medio de la conversación con Leiser Paladines, Andrea Llosa indicó que el animador aceptó estar en el programa de ATV pese a los problemas que podría tener en su trabajo. Tras ello, el joven declaró que la conocida agrupación Armonía 10 ya había decidido separarlo.

“Ya me botaron del grupo. Al parecer, el señor (su jefe) ha recibido un tipo de llamada y este tipo de problemas no entran al grupo” , comentó.

De igual forma, explicó que el motivo de su despido no se debe a la falta de profesionalismo o algo relacionado, sino a los constantes problemas familiares que tiene. “Nosotros no podemos tolerar eso”, le habrían indicado.

Leiser Paladines fue retirado como animador de Armonía 10 por sus continuos problemas familiares. Foto: composición LR/Armonía 10 Instagram/captura ATV

Su contratación en Walther Lozada y orquesta

Meses después de su salida de la agrupación, poco o nada se supo de Leiser Paladines o de su futuro como animador. Sin embargo, recientemente se anunció que es el nuevo ‘jale’ de Walther Lozada y orquesta. De esta forma, se confirma que regresa a los escenarios y será el encargado de alentar al público presente en los conciertos del mencionado grupo.