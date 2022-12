Tatiana Astengo y Mónica Sánchez rechazan decisión de Pedro Castillo: “Es un acto suicida”

Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso de la República, pero su decisión no ha sido respaldada por la mayoría. Famosos peruanos se pronunciaron en las redes sociales contra el golpe de Estado. Incluso, las actrices Tatiana Astengo y Mónica Sánchez, quienes apoyaron inicialmente la candidatura del expresidente, expresaron su indignación.

A través de Twitter, las artistas de “Al fondo hay sitio” publicaron mensajes en los que aseguraron que rechazan la decisión del exmandatario.

Tatiana Astengo

“ El autogolpe no se le perdona ni a un fujimorista y tampoco a Castillo ”, fue el primer tuit de la intérprete de Reina Pachas. “ ¡Es suicidio! Si no tenían los votos… ¿qué pasó? No tiene apoyo, está solo”, continuó. “La ciudadanía en contra del golpe de Castillo. La ciudadanía en contra del Congreso. Eso es lo que está claro en este momento”, agregó la actriz.

Tatiana Astengo contra golpe de Estado de Pedro Castillo. Foto: captura Twitter

Mónica Sánchez

Por su parte, Mónica Sánchez fue tajante al asegurar que Pedro Castillo cometió un grave error en contra de la democracia. Mencionó que, con este acto del exmandatario, su confianza en los políticos ha sido quebrada.

“¡Esto es un autogolpe!... En un acto suicida y, sin el apoyo de Boluarte y las Fuerzas Armadas, esto dura muy poco. Ojalá nos queden políticos dignos que estén pensando realmente en el bien del país. Yo ya no confío en nadie ”, sostuvo la popular ‘Charito’.

Mónica Sánchez contra golpe de Estado de Pedro Castillo. Foto: captura Twitter

Periodistas se pronuncian sobre golpe de Estado

Periodistas como Juliana Oxenford, Renato Cisneros, Rosa María Palacios, Pamela Vértiz y Jaime Chincha dieron a conocer su indignación tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. Muchos de ellos lo llamaron ‘dictador’ y recordaron las veces que el ex jefe de Estado tuvo duros comentarios contra la prensa peruana.

Periodistas se pronuncian ante la disolución del Congreso anunciado por el presidente, Pedro Castillo. Foto: Twitter