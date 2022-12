José María Barraza, hijo del cómico ‘Miguelito’ Barraza, fue denunciado por su pareja Andrea Muñoz la noche del 6 de diciembre a través del programa “Magaly TV, la firme” de Magaly Medina. La joven de 29 años y actual pareja de José María, que atraviesa su octavo mes de embarazo, acudió al set de ATV para contar que fue víctima de violencia física y psicológica por parte del integrante de “Los Barraza”.

Andrea Muñoz acusa a hijo de Miguel Barraza de haberla violentado

Sin embargo, eso no fue todo. Muñoz relató también que José María venía llevando una doble vida, pues descubrió que su conviviente tenía otra familia y la estaba engañando en todo este tiempo. Esta incidencia vio la luz gracias a las autoridades que atendieron a la agraviada cuando entabló una denuncia al hijo del ‘Chato’ Barraza el último 03 de diciembre.

Un informe preparado por el equipo de Magaly mostró un video en el que José María forcejeó y propinó empujones hacia la joven de 29 años, quien tiene ocho meses de gestación. Este hecho ocurrió la tarde del último sábado, cuando Andrea fue a buscarlo para reclamarle por su infidelidad. Lo que llamó la atención de su relato, fue que esta no sería la primera vez que la agrede.

“ Me agredió física y psicológicamente mientras estaba embarazada. Me fue infiel, me estafó, me engañó. (...) Una vez ya perdí otra vida, y ya no ”, sostuvo la joven ante Magaly.

Jose María Barraza mantenía un matrimonio oculto con mujer desconocida

Más adelante, Magaly Medina mostró en vivo un acta matrimonial de José María Barraza y de la mujer con la que cometió infidelidad a su pareja Andrea Muñoz y venía viviendo una vida paralela. En todo momento, la joven de 29 años aseguró no estar enterada de esta deslealtad.

Ante las declaraciones de Muñoz, las cámaras de Magaly fueron en busca del músico y este alegó que su conviviente estaba al tanto de su situación sentimental con esta otra mujer. “El tema quedó zanjado y clarísimo. Ella sabía todo y tratamos de llevar la fiesta en paz, pero otra cosa es que ella haya venido a constatar algo que ya sabía. Ella no tenía que reclamar porque ella sabía todo”, declaró el hijo del ‘Chato’ Barraza.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).