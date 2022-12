John Kelvin se presentó en discoteca y fue abucheado por el público: “Si sabía que estaba, no venía”

Desde que John Kelvin, sentenciado por haber agredido física y sexualmente a Dalia Durán, salió del penal de Lurigancho, se ha encargado de difundir imágenes y videos ensayando algunas de sus canciones, lanzando nuevo material y hasta difundiendo en algunas presentaciones en centros nocturnos de la capital.

El último fin de semana, el músico se presentó en la discoteca Holiday, ubicada en el distrito de Ate, pero no habría podido llegar a tiempo para abrir el show. El maestro de ceremonias tuvo que presentarlo en tres oportunidades. Esto provocó pifias entre el público asistente.

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” rondaban por el lugar y pudieron documentar momentos de la noche en el show de John Kelvin, que presentó, no solo dificultades, sino también rechazo por parte de la multitud.

John Kelvin es rechazado por el público en discoteca

Desde la salida de John Kelvin al escenario, el festejo se fue en picada. Un informe preparado por el equipo de Magaly Medina dejó ver que, pese a que el local se encontraba con aforo máximo, un gran número de personas denotaba un semblante cansado y parecían estar incómodos con la presencia del cantante. Fueron pocos los que coreaban algunos de los éxitos del artista.

Muchas personas, especialmente mujeres, expresaron su descontento con la aparición de John Kelvin en el centro nocturno. “ Como se ha visto, la gente acá no lo está apoyando”, “Yo no sabía que se iba a presentar hoy, si no, no venía ”, fueron algunos de los comentarios.

Primer concierto de John Kelvin tuvo sillas vacías

John Kelvin no tuvo la acogida esperada en el que fue su primer concierto tras salir de la cárcel. En un clip de Instagram que colgó su colega Mirella Paz, se logró visualizar que la primera fila del local tenía sillas vacía, había poca gente y casi nadie bailaba.

Todo parece indicar que su retorno a los escenarios estaría teniendo más desaciertos que éxitos.