Giuliana Rengifo pide prisión para Magaly Medina y habla de demanda: “Salió peor y sin reparo”

Lo celebra. Giuliana Rengifo se mostró a favor de Lucho Cáceres luego de que Magaly Medina perdiera en primera instancia el juicio por difamación que le interpuso el actor peruano. La cantante de cumbia opinó que la presentadora de ATV no ha aprendido la lección cuando estuvo en prisión.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina?

La cumbiambera recordó las veces que Magaly Medina ha lanzado duros calificativos contra ella y aseguró que, aunque no le desea el mal a nadie, le parece bien que Lucho Cáceres haya ganado la demanda.

“Nadie tiene derecho a insultarte a nivel nacional, nadie es perfecto. La justicia tarda, pero llega. Dios es justo... Dios es justo. Nadie le desea la cárcel ni el mal a nadie, menos yo, que soy una persona con sentimientos... Pero ella lo necesita porque de prisión salió peor y sin reparo de nada. Salió con sed de venganza”, expresó para Trome.

Demostró su apoyo a Lucho Cáceres. “Lo conozco desde hace muchos años y me parece bien que no se haya quedado callado. Es triste que ella (Medina) no se mida con lo que dice a nivel nacional”, agregó.

¿Giuliana Rengifo demandó a Magaly Medina?

En octubre de este año, Giuliana Rengifo le mandó una carta notarial a Magaly Medina para que se rectifique por los duros comentarios que tuvo hacia ella.

Afirmó que su imagen fue manchada por los calificativos que la presentadora usó, tales como ‘pelandusca’, ‘run runa’, ‘sanck’ y ‘roba maridos’. Sin embargo, la conductora de “Magaly TV, la firme” no se rectificó y la cantante le interpuso una demanda por difamación.

Ahora, Giuliana Rengifo confirmó que continuará defendiéndose en los tribunales. “Sí. Sigo con el proceso. Así gane o pierda, quiero que mis hijas sepan defenderse y entiendan que nadie puede tildarlas de esto o aquello por mentiras”, sostuvo.