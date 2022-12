¿Qué pasó entre Flavia Laos y Aída Martínez, y por qué la influencer tuvo que pedirle perdón?

¡Aunque muchos no lo crean! La belleza y los estereotipos han evolucionado conforme ha pasado el tiempo; sin embargo, el racismo es un mal que la sociedad no ha podido erradicar de su subconsciente. En el Perú, ya no solo las modelos son quienes están en tendencia, sino también las influencers o creadoras de contenido.

A continuación, te contaremos todos los detalles de la vez que la cantante Flavia Laos hizo un comentario denigrante dirigido a la modelo Aída Martínez, quien, a pesar de dedicarse al mismo rubro que ella, tiene unos orígenes distintos que influenciaron en el impase que tuvieron hace algunos años. ¿Qué pasó realmente?

¿Qué le dijo Flavia Laos a Aída Martínez?

Flavia Laos y Aída Martínez no son amigas y, aparentemente, la única vez que se cruzaron fue cuando tuvieron un fuerte altercado. Todo inició cuando la arequipeña estuvo bailando en el mismo box de una discoteca junto con el círculo de amigos de la también actriz, quien intentó agredir a la corredora de motos con insultos como “ chola ”, “ fea ”,“ mostra ” y más.

Al ser consultada por los hechos por las cámaras de “La noche es mía”, la intérprete de “Ven, baila, quinceañera” manifestó: “¿Yo con Aída? No, que me denuncie, pero yo no la conozco. Yo no discrimino a nadie. Yo no he dicho esa palabra (chola). Nada que ver. Está hablando cosas que no son. Pantalla. Quieres pantalla, seguro. Yo no voy a hacer caso para nada porque no la conozco, de verdad”.

¿Qué le respondió Aída Martínez a Flavia Laos?

La también deportista Aída Martínez denunció públicamente el suceso en todos los programas de espectáculos y reconoció lo mucho que le afectó, mientras lloraba para un espacio televisivo en Latina. Además, la conductora aseguró que procedería legalmente para que no quede impune y haya un precedente.

De esa forma, aclaró: “ No voy a permitir que una chibola venga a faltarme el respeto porque a mí nadie me va a venir a discriminar. Menos, siendo una persona con los mismos rasgos que tú. Más peruana que la papa y me viene a decir a mí. Está loca esa chibola, ¿verdad?”.

Flavia Laos se disculpó con Aída Martínez

En junio de este 2022, la emprendedora Aída Martínez sorprendió al ser entrevistada por el canal de YouTube Moloko Podcast y contó detalles de cómo es que la influencer Flavia Laos se retractó de su mal accionar con la corredora de motos.