Anelhí Arias y Dayron Martin: ¿cómo fue su historia de amor y por qué terminaron definitivamente?

¡Final sin felices para siempre! La farándula peruana es una de las más cadentes y asediadas desde los años 2000 en adelante. Esto debido a que los programas de espectáculos como los de Magaly Medina se pusieron de moda. La periodista es recordada por exponer infieles y, por ende, ser causal de varios matrimonios fallidos.

Un claro ejemplo es la modelo Anelhí Arias y el cubano Dayron Martin, quienes no fueron la excepción y, aunque dijeron amarse y hasta haber ingresado a una iglesia para salvar su relación, los escándalos no les fueron ajenos. Tienen dos hijas de por medio, pero no se pueden llevar bien en la actualidad.

A continuación, te contaremos más detalles sobre el romance que dio mucho de qué hablar en su momento, las veces que terminaron y la razón definitiva que los hizo separarse.

¿Cómo inició el romance entre Anelhí Arias y Dayron Martin?

La agrupación musical Dan Den llegó a nuestro país en los inicios del 2000 para ofrecer lo mejor de su repertorio salsero. Con la orquesta llegó a suelo peruano el cantante Dayron Martin. En alguna de su presentaciones en las discotecas locales, Martin cautivó a la porrista Anelhí Arias. El amor nació en el 2006, y con él los escándalos de parte del artista, quien le fue infiel muchas veces.

Aunque ambos personajes se volvieron caseritos de los ‘ampays’, en el 2007 tuvieron a su primogénita. Después de tantas idas y venidas, empezaron a hablar de una separación definitiva cuando su pequeña tenía dos años. Tiempo después se refugiaron en la palabra de Dios y aseguraron que lucharían por su matrimonio, por lo que viajaron a Miami en busca de mejores oportunidades. Ya para el 2012, los convivientes tuvieron a su segundo bebé.

Los escándalos e infidelidades entre Anelhí Arias y Dayron Martin

¿El camino de Dios fue verdad o puro engaño? Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Lo único veraz es que en el año 2013 el artista cubano denunció a su aún pareja Anelhí Arias por el robo de 5.000 dólares, al punto de llegar a la comisaría de Los Olivos . Al parecer los problemas no solo eran a nivel de pareja.

De ahí en adelante, cada uno se dedicó a vivir como solteros y de la forma que mejor consideraron. Salir en las pantallas de televisión ya no les quitaba el sueño, a pesar de las dos pequeñas que tuvieron.

Anelhí Arias y Dayron Martín rehicieron sus vidas con nuevas parejas

En el 2014, el cantante Dayron Martin inició un romance con la vedette Cinthya Esquerre. Lamentablemente, pese a que tuvieron la pérdida de un bebé, Anelhí Arias arremetió contra la bailarina porque aseguraba que ella se metió en la relación con su esposo.

La exporrista también rehizo su vida e inició una relación con el cubano Alejandro García en el 2018; no obstante, no llegó a nada bueno, ya que acabó con una denuncia de parte de la animadora de eventos hacia su pareja por agresión. Aun así, este año anunció que retomó su romance con García, luego de volver a terminar con el exintegrante de Dan Den, por enésima vez.

¿Por qué Anelhí Arias y Dayron Martin terminaron y la modelo no pudo ver a sus hijas?

Después de todos los malos ratos que vivieron en el Perú, en el año 2016, Anelhí Arias y Dayron Martin se fueron a Estados Unidos buscando nuevos aires y menos exposición mediática; sin embargo, en el 2019 la animadora de eventos dejó todo y regresó a su país en busca de una nueva relación, según el salsero.

En esa visita a su país natal, la exporrista sufrió un fuerte episodio de violencia con uno de sus exenamorados, hecho que se viralizó. Esto hizo que el artista cubano quiera alejar a sus dos menores hijas de ese mundo. Además, declaró para el programa de Magaly Medina que el gobierno de Estados Unidos le dio la custodia total de sus herederas. Esa habría sido la razón que ambos quieran volver a verse.

La anfitriona Anelhí Arias buscó todas las formas y visitó todos los programas de televisión para que la ayuden a reencontrarse con sus hijas, con quienes vive actualmente en la ciudad de Miami. ¿Volverá con Dayron Martin? No lo sabemos.