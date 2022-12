Susy Díaz revela que varios cantantes la tentaron para fingir romances: “Me ofrecieron dinero”

Susy Díaz confirmó finalmente lo que siempre se especuló en la farándula nacional respecto a muchos romances que se ven en la televisión. La artista visitó el set de “América hoy” este martes 6 de diciembre y reveló que varios personajes del mundo musical, específicamente cumbiamberos y vernaculares, le ofrecieron armar amoríos a cambio de dinero, pero que ella se negó por la juventud de los protagonistas.

“A mí me vinieron a buscar muchos artistas vermiculares y cumbiamberos a ofrecerme dinero para inventar un romance. Uno de ellos, que salió con una artista muy famosa porque yo no lo acepté, me ofreció mil dólares y luego vino con mil dólares más, pero yo dije no. Muy chibolo, qué vergüenza”, indicó la excongresista ante la sorpresa de los panelistas. Video: América TV.