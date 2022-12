¿Quién es Richard Swing y por qué se convertirá en el primer demandado de Magaly Medina?

¡Vuelve a ser tendencia! Muy pocas personas conocían sobre Richard Cisneros hasta el año 2020, en que vivimos una de las crisis políticas más fuertes que pasó el país. Esto debido a unos rumores que relacionaban al presidente, en ese entonces, Martín Vizcarra, con el artista.

Las acusaciones del personaje público nunca se llegaron a comprobar, pero fue así como inició el periodo de vacancia del político moqueguano. Desde ahí hasta el momento solo fue tendencia cuando asistió a unas marchas, pero fue retirado por la negativa de las personas. El pasado 5 de diciembre volvió a ser noticia cuando la conductora Magaly Medina anunció que lo demandará por 6 millones de nuevos soles .

A continuación, te contamos qué fue de la vida del cantante Richard Swing, quien se hizo famoso por inventar chismes con el entorno político peruano y por qué la periodista de espectáculos tomó la decisión de ir a los tribunales por primera vez con él.

¿Qué dijo Richard Swing sobre Martín Vizcarra que lo puso en el ojo de la tormenta?

El cantante Richard Swing grabó algunos videos que están colgados en YouTube antes de ser conocido por casi todo el Perú. Talento tiene, pero no imaginamos el alcance que tuvo su voz y las charlas de coach que daba a los trabajadores del Ministerio de Cultura que le hicieron ganar varios miles de soles por contrataciones con la entidad estatal.

Todo inició cuando el programa “Magaly TV, la firme” publicó un reportaje que hizo cuestionarnos sobre el grado de influencia que tenía este orador. Ese fue la punta del iceberg que desencadenó la futura vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Cabe recordar que los delitos por los que se le acusó fue tráfico de influencias y negociación incompatible de los que no se conoce mucho hasta ahora.

De ahí en adelante, el artista se dedicó a contar la estrecha relación que tuvo con el político, a pesar de que nunca se comprobó nada. Por el contrario, cada comentario que hacía parecían ser en son de broma, ya que aseguró ser presentado como presidente del Consejo de Ministros: hecho que no sucedió.

¿Cómo reacciona el público con Richard Swing?

La salida de la presidencia de Martín Vizcarra hizo que el congresista Manuel Merino asuma el cargo de jefe de Estado. La falta de aceptación del político fue tan evidente que las marchas a nivel nacional no dejaron de hacerse notar, a pesar de que el único que hizo caso omiso fue quien estaba a cargo del país. Lo peor de todo fue que la Policía reprimió a los manifestantes que salieron por varios días hasta que se dio la muerte de dos compatriotas: Inti y Bryan.

Con dicha tragedia, recién dejó su cargo el integrante de Acción Popular. La crisis política ya veía venirse, pero muchos culparon el escándalo que protagonizó Richard Swing. Por ello, cuando asistió a uno de esos reclamos fue abucheado y amedrentado por el público asistente. La figura pública tuvo que refugiarse en un local de comida rápida para evitar que el evento pase a mayores. Algo estaba muy claro: los peruanos no lo quieren.

¿Por qué Magaly Medina demandará a Richard Swing por 6 millones de soles?

Este 5 de diciembre, la conductora Magaly Medina regresó recargada con varias primicias. Para ello, la acompañó su abogado, con quien no solo le respondió a Lucho Cáceres, sino también se refirió al juicio que le entabló el cantante Richard Swing. El mismo proceso judicial al que responderá la comunicadora con una contrademanda que pida 6 millones de soles como parte de la reparación por todos los insultos propiciados.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ explicó: “Es la primera demanda que voy a hacer. Así que Richard Swing será el primer demandado en mis 25 años de carrera. Es el primero y con él empiezo. 6 millones de soles de reparación civil le estoy pidiendo a Richard Swing por toda la clase de cochinadas que escribe de mí que no se lo voy a permitir. No le voy a permitir a gente que no tiene calidad moral y que no merece mi mismo respeto. Por eso, voy a responder de esa misma manera”.

Como mencionó la empresaria Magaly Medina, esta sería la primera vez que realiza un proceso judicial contra un personaje del espectáculo, ya que ella trabaja de eso y siempre ha dejado claro que tiene correa para que le digan lo que deseen. No obstante, parece que Richard Swing colmó su paciencia.