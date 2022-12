Magaly advierte a haters tras perder juicio: No canten victoria, hierba mala nunca muere

Respondió con todo. Magaly Medina no se amilanó ante la actual situación legal que afronta, luego de conocerse que perdió el juicio que le entabló por difamación y calumnia el actor Lucho Cáceres. La presentadora fue sentenciada a 2 años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/ 70.000 al actor.

La presentadora se refirió acerca de las amenazas que ha tenido por parte de varios internautas y aseguró que ella está lista para defenderse. “Yo solita me defiendo contra ustedes (...) cállense la boquita, no canten victoria. Así cantaron victoria algunos, incluso mis haters cuando me metieron a la cárcel. Me fui de la televisión y después qué pasó, 25 años voy a cumplir en televisión. Cuidadito porque hierba mala nunca muere. ¿No escucharon ese dicho de las abuelas, que tiene mucha razón?”, precisó la presentadora.