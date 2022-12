Magaly confirma que denunciará a jueza que la sentenció en caso de Lucho Cáceres

No se quedará de brazos cruzados. Magaly Medina se cansó de todas las acusaciones que le han hecho a lo largo de su carrera tras conocer la resolución del caso en el que se enfrentaba a Lucho Cáceres. La conductora de TV reapareció en su programa luego de ser sentenciada a dos años de prisión suspendida y al pago de 70.000 soles de reparación civil por la demanda que le interpuso el actor.

En esa línea, la afamada ‘Urraca’ se mostró indignada por lo ocurrido y aseguró que la jueza no le permitió defenderse, por lo que anunció que procederá legalmente.

Magaly Medina denunciará a jueza que le dictó sentencia

En la última edición de su programa, dio a conocer las pruebas presentadas en el caso e indicó que la jueza no aceptó todas. Por esa razón, Magaly consultó a su representante legal sobre la posibilidad de considerar esta acción como un delito.

“¿Para eso no existe la OCMA? ¿Uno no puede denunciar a un juez o jueza que considera que ha violado mis derechos constitucionales, mi derecho a la defensa? ¿No podemos nosotros denunciar a la OCMA?”, cuestionó Magaly Medina.

Inmediatamente, su abogado señaló: “Claro, vamos a denunciar a la jueza Castillo por inconducta funcional”.

Magaly Medina asegura que seguirá hablando de Lucho Cáceres

Por otro lado, se especuló que Magaly Medina no podría volver a referirse a Lucho Cáceres porque estaría cometiendo un delito por desobediencia a la autoridad, lo cual la podría llevar a prisión. Sin embargo, la presentadora de TV aseguró que tiene libertad de expresión y no hay ninguna orden que le impida hablar del artista.