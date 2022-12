Lucho Cáceres: ¿por qué Milett Figueroa le ofreció disculpas a su esposa?

A mediados del 2018, distintos programas de farándula empezaron a especular sobre un posible romance entre Lucho Cáceres y Millett Figueroa. Estos rumores se acrecentaron cuando, en la telenovela “De vuelta al barrio”, interpretaron a Coco y a Ninfa, una pareja de enamorados en la ficción.

Al respecto, el hermano y mánager de Milett, Helmut Lindner, salió al frente y aclaró que la popular modelo y Lucho Cáceres son solo amigos y compañeros de trabajo. “¿Si es cierto lo que dicen en los medios? No, no, ellos tienen un papel. Lucho es un gran maestro en la actuación, es una persona de la cual se puede aprender un montón, con la que ella está trabajando actualmente en la serie, de tal manera que ella aprende mucho.”, afirmó Lindner a la prensa.

¿Por qué Millet Figueroa se disculpó con la esposa de Lucho Cáceres?

Por su parte, Milett Figueroa negó rotundamente tener una relación sentimental con el actor. “Soportar estas habladurías solamente porque eres persona pública y aparentar que eres fuerte todo el tiempo no está bien tampoco. Quiero mostrar que sí me afectan las cosas que pasan, sí me afectan mucho, sobre todo cuando se dicen cosas que no son”, señaló Milett Figueroa en conversación con América Espectáculos.

Millet y Lucho Cáceres. Foto: captura América Televisión

Además, la modelo calificó de ‘ridículas’ todas las especulaciones que la vinculaban con el actor y aprovechó para disculparse con su esposa. “La mujer siempre es la que queda mal. Sí quiero dejar en claro que es totalmente falso, es una especulación ridícula, sin ningún tipo de lógica. Más bien, le mando unas disculpas a la esposa de Lucho por tener que soportar todas estas especulaciones, que son inventos todos los días” , puntualizó Figueroa.

Millet Figueroa y su papel en “De vuelta al barrio”

Milett Figueroa hizo su debut actoral en la teleserie “De vuelta al barrio” de América Televisión. La joven modelo tuvo a su cargo el papel de Ninfa, la secretaria de Jota Cé, personaje interpretado por Andrés Wiese.