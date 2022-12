Janet Barboza se enfrenta a Ethel Pozo por no respaldarla en pelea con Nicole Akari

La última edición de “América hoy” tuvo un picante cruce de palabras protagonizado entre Ethel Pozo y Janet Barboza. La popular ‘Rulitos’ se defendía de su pelea con Nicole Akari, quien la acusaba de haberla maltratado en su set. Sin embargo, la hija de Gisela no la respaldó, por lo que comenzó el tenso momento que duró hasta que Susy Díaz intervino.

“Acá está el equipo porque mis compañeras, Brunella seguramente sí va a decir lo que realmente hago”, indicó Janet en un inicio. “No, yo también digo lo que realmente hace, señora, el que usted quiera decir otra cosa y yo no esté de acuerdo, no quiere decir que no diga lo que hace”, respondió Ethel. VIDEO: América TV