Flavia Laos se coronó como la influencer latina del año en los People’s Choice Awards 2022

Y lo consiguió. Flavia Laos logró quedarse con el primer lugar de la categoría a la influencer latina del año en los People’s Choice Awards 2022 que se celebra este martes 6 de diciembre. La modelo peruana se consagró gracias a los votos de sus millones de seguidores en las redes sociales donde hizo una fuerte campaña desde que conoció de su nominación, allá por finales de octubre.

La exchica reality no pudo contener su emoción al conocer de la noticia mediante un video que fue publicado en los canales oficiales del canal E!. Flavia agradeció a cada uno de sus fans que hicieron posible este galardón en uno de las ceremonias más prestigiosas del mundo de la farándula en América Latina.

Flavia Laos emocionada tras ser elegida como la influencer latina del año

“¡No puedo creerlo! Pucha, me has dado la mejor noticia del mundo. Estoy super contenta, no sabes cuánto he luchado y he estado atrás de los fans para que voten. ¡Que emoción!”, indicó Flavia Laos cuando se le hizo conocedora de su galardón por parte de la organización.

Como se recuerda, este evento se enfoca principalmente en los fanáticos de los nominados para que voten por ellos a través de su web y puedan consagrarse como ganadores. Por ello, la modelo nacional dedicaba varias horas a la semana para pedirle a sus millones de seguidores y recordarles que debían apoyarla en este importante reto.

Así reaccionó Flavia Laos al enterarse de su nominación en los People’s Choice Awards 2022

El pasado 26 de octubre, Flavia Laos utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer de su nominación a esta importante ceremonia. La joven creadora de contenidos afirmó que estar considerada dentro de los People’s Choice Awards 2022 es uno de los sueños por el que tanto trabajó en los últimos años.

Flavia Laos en la lista de nominados de los premios People Choice Awards 2022. Foto: composición LR/ @flavialaosu/Instagram/ People Choice Awards

“Tienen que escuchar lo que está sucediendo. Ni yo me lo puedo creer. Dios mío. No puedo creer que esto sea una realidad. He sido nominada a los People Choice Awards como influencer latina del año. Esto es un sueño. Yo me acuerdo, cuando era chiquita, y veía en la televisión estos premios por Entertaiment y ahora es una realidad. Soy la primera nominada peruana”, indicó aquella vez.