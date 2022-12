Flavia Laos emocionada tras ganar en el People’s Choice Awards: “La mejor noticia del mundo”

¡Es la mejor del 2022! Desde que Flavia Laos fue anunciada como una de las nominadas para la categoría “Influencer latina del año” en los People’s Choice Awards de este año, mucha expectativa se generó para que alcance este preciado premio.

Y lo logró. A través de una llamada, la organización del evento le comunicó que era la ganadora. Con muchos sentimientos encontrados, la actriz mostró toda su alegría por esta preciada victoria.

Las palabras de Flavia Laos por el increíble triunfo

“No puedo creerlo. Me muero, voy a llorar”, fueron sus primera palabras. “¿En serio? Lo máximo, me has dado la mejor noticia del mundo”, dijo Flavia Laos.

“Estoy súper contenta. No sabes cuánto he luchado y he estado detrás de los fans para que voten. ¡Que emoción!”, continuó emocionada la influencer.

¿Qué son los People’s Choice Awards?

Los premios son una gala estadounidense que busca reconocer a la gente del entretenimiento. Artistas y personalidades que se destacan en la música, cine y televisión compiten cada año para llevarse los premios de sus categorías.

Los People’s Choice Awards siempre se organizan en Estados Unidos y es el público quien determina al ganador. Este martes 6 de diciembre se celebrará la edición de este año en el Barker Hangar, Santa Mónica del Estado de California.