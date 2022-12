Dalia Durán no aceptó animar show en discoteca con John Kelvin: “No quiero más problemas”

Hace unas semanas, Dalia Durán y John Kelvin, sentenciado por agresión, fueron vistos juntos en un restaurante luego de que el cantante salió de prisión y realizaran una conciliación por los hijos que tienen en común. Este hecho generó cuestionamientos y todo tipo de comentarios entre el público.

Ahora, la modelo cubana reveló que rechazó presentarse en una discoteca, a la que también iba a asistir el cumbiambero, a pesar de que le ofrecieron una gran suma de dinero.

¿Qué dijo Dalia Durán?

En una entrevista con un medio local, Dalia Durán contó que fue contactada para animar un evento en una discoteca donde cantó John Kelvin y aseguró que no aceptó la propuesta.

“Se contactaron con la agencia con la que trabajo, ellos le dijeron que no, luego se contactaron conmigo y la respuesta fue la misma. Estuvieron muy interesados e insistentes en contratarme, pero no acepté. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarme con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme o que se digan cosas que no son”, explicó para Trome.

Dalia Durán se reunió con John Kelvin tras conciliación. Foto: captura América TV

Dalia Durán retomó terapia psicológica

Por otro lado, la cantante indicó que ha reanudado la terapia psicológica por el bienestar de su familia: “Me siento más tranquila y enfocada en mis hijos. Solo deseo que mis pequeños estén tranquilos, tengo 1.000 cosas en la cabeza, tengo que distribuirme con mis hijos y con mi trabajo”, agregó.

Dalia Durán. Foto: Dalia Durán/Instagram

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).