Angie Arizaga y Jota Benz: ¿cuántos años llevan juntos y por qué se separaron por un tiempo?

La modelo Angie Arizaga y Jota Benz forman parte de una de las parejas con más seguidores, ya que su historia de amor nació en el set de “Esto es guerra”. Pese a las dificultades y hasta una separación de por medio, ellos siempre han demostrado que están unidos.

Angie Arizaga y Jota Benz han planeado tener una familia, pero prefieren no dar muchos detalles sobre su relación. Sin embargo, la popular ‘Negrita’ hizo una inesperada revelación sobre su romance, pues aseguró que estuvo separada por un tiempo del cantante y la razón no fue el trabajo.

¿Cuántos años lleva Angie Arizaga junto a Jota Benz?

En enero de 2022, la también conductora y Jota Benz compartieron en sus redes sociales sus vacaciones en México, donde aprovecharon para recibir Año Nuevo y celebrar su primer aniversario como pareja, ya que en enero de 2021 formalizaron su relación amorosa.

Angie Arizaga y Jota Benz hicieron publica su relación en enero de 2021. Foto: Angie Arizaga/Instagram

Sin embargo, Angie Arizaga reveló que, antes de dar a conocer su romance, ella ya estaba en salidas con el hermano de Gino Assereto, a quien frecuentó por un año.

“Ya tenemos dos años y medio, pero un año de hacerme la difícil un poquito” , señaló la influencer para las cámaras de “América espectáculos”.

Además, manifestó que le gustaría casarse con Jota Benz, pues en su anterior relación nunca pensó en el matrimonio.

“Anteriormente, yo decía que no porque simplemente no tenía que ser ‘wow’. Yo dije algo simbólico, lindo, pero cuando te llega el verdadero amor a tu vida, entonces te da ganas de hacer de todo y tener una boda hermosa. Cuando llega la persona indicada, te da esas ganas. Mientras tanto, anteriormente, no las tenía” , declaró a “América espectáculos”.

¿Por qué se separó Angie Arizaga de Jota Benz?

La modelo contó que acordó con el cantante separarse durante la pandemia para reflexionar sobre su relación y conocer si realmente estaban enamorados. Tras varios meses, Jota Benz decidió buscarla.