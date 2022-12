¿Por qué Sergio George dejó de seguir a Yahaira Plasencia en Instagram?

Yahaira Plasencia ha vuelto a ser motivo de noticia en el mundo del espectáculo. Esta vez, el productor Sergio George ha sido quien se pronunció sobre su relación artística con la intérprete de “Dime”. ¿Qué pasó con ellos?

De acuerdo con información del programa “Amor y fuego”, Sergio George dejó de seguir a ‘La Yaha’ en Instagram. Con ello, se encendieron las alarmas sobre la cercanía que, hasta ahora, mostraban ambos artistas. Frente a los comentarios, el propio músico norteamericano explicó por qué tomó esta decisión.

¿Por qué Sergio George dejó de seguir a Yahaira en Instagram?

Luego de la revelación del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Sergio George explicó que los comentarios que recibe a causa de Yahaira Plasencia no son de su agrado. Aseguró que su negocio es vender música y no estar envuelto en escándalos para promover su trabajo.

El reconocido artista detalló que prefiere que la gente no sepa que labora con la popular ‘Reina del totó’ debido a que actualmente se encuentra en Asia participando de un prestigioso festival de cine.

“Hay muchos comentarios de por qué dejé de seguirla. Es fácil: yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a cómo se maneja en empresa. Yo estoy en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce. Van a entrar a mi página, a ver a quién sigo y quién está en mi mundo, comienzan a leer cosas y yo no quiero eso para mí”, sostuvo.