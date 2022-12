Jair Mendoza ya conoce a la familia de Yahaira Plasencia: difunden nuevas imágenes de la pareja

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza continúan dando de qué hablar. La cantante de salsa aseguró que ya no teme ser captada al lado del salsero debido a que han iniciado una relación amorosa. Ahora, el programa “Amor y fuego” reveló nuevas imágenes de la feliz pareja en un evento familiar de los Plasencia.

¿Yahaira Plasencia presentó a Jair Mendoza ante su familia?

En el video que difundió el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre se observa a Jair Mendoza cantando, mientras que el papá de la ‘Reina del Totó' lo acompaña al tocar el cajón.

Luego, en otro lugar del local, la familia de la salsera aparece bailando una coreografía. La celebración se organizó por el cumpleaños del progenitor de Yahaira Plasencia. Todo indica que los padres de la cantante peruana ya saben de la nueva relación de su engreída.

Sergio George contra relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza

El programa “América hoy” le preguntó a Sergio George cuál es su opinión de la relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza. El productor musical se mostró molesto al asegurar que la artista no le comunicó que iba a hacer público su romance. Aseguró que él no vende chisme y morbo, sino música.