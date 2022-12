¿Quién es Víctor Yaipén y cuál fue su mala experiencia con Gian Marco en el aeropuerto?

¡Lo que se hereda no se hurta! La familia Yaipén nació con talento no solo para el canto, sino también para los negocios. Por ello, hoy en día es dueña de muchas orquestas musicales que deleitan a todo el norte de nuestro país cada fin de semana.

Todo inició con la creación del Grupo 5. Sin embargo, luego de dividirse por temas personales, nació una serie de opciones musicales como la Orquesta Candela, que fue fundada por Víctor Yaipén Uypan. Tiempo después, tuvo que dejar su empresa a cargo de su hijo, cuyo nombre es su homónimo, debido a los problemas de salud que lo aquejaban e impedían su movilización.

De él como artista se conoce mucho; sin embargo, de quien no hay mucha información es de su heredero, Víctor Yaipén, quien día a día da lo mejor de sí para continuar con el talento que su padre le dejó: el canto. A continuación, te contaremos más sobre el artista que se hizo viral en TikTok por denunciar el maltrato de Gian Marco hacia él.

¿Quién es Víctor Yaipén?

El hijo de uno de los fundadores del Grupo 5, Víctor Yaipén, tiene el mismo talento de su padre en la música; no obstante, no solo eso, sino que también aprendió a la destreza de su progenitor para manejar junto a sus hermanos la Orquesta Candela.

Víctor Yaipén junto a todos sus hijos trabajan en sus agrupaciones musicales. Foto: Facebook/Víctor Yaipén

El también actor, como dice su perfil de Instagram, es la primera voz de los norteños; además, Donald Yaipén lleva la batuta de la empresa familiar. Sin embargo, ahí no queda todo, ya que la administración de todo está a cargo de Gian Carlo Yaipén.

El intérprete lidera la agrupación de su padre, que se fundó en 1993, quien también es conocido como ‘Vitocho’ Yaipén; él es la cara de la banda en los distintos medios, a pesar de que trabaja con su familia.

Víctor Yaipén contó su mala experiencia con Gian Marco Zignago

La plataforma TikTok sirve para viralizar videos muy graciosos y polémicos. Un claro ejemplo de ello fue cuando se popularizó colgar anécdotas explicando “¿Cuál era la peor experiencia con un famoso?”. Es así que el cantante Víctor Yaipén Junior conmocionó a la farándula limeña al contar el mal rato que le hizo pasar Gian Marco Zignago por, según el artista, su soberbia.