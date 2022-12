¿Cuál fue la razón que llevó a Tula Rodríguez a distanciarse de Mariella Zanetti?

Mariella Zanetti y Tula Rodríguez siguen vigentes en la televisión peruana a pesar de los años. Ambas empezaron a trabajar desde muy jóvenes como vedettes, luego se convirtieron en actrices cómicas y, por último, en presentadoras de televisión. Construyeron una buena amistad, pero esta se derrumbó cuando apareció una persona.

En esta nota, te contamos qué pasó para que Tula Rodríguez y Mariella Zanetti se dejaran de hablar y por qué un conocido hombre fue protagonista en medio de la polémica pelea de las exbailarinas.

¿Cómo se conocieron Tula Rodríguez y Mariella Zanetti?

Según contó Tula Rodríguez, ella y Mariella Zanetti se conocieron en una obra de teatro producida por Juan Bojanich. Fue ahí donde nació la amistad. Tiempo después, trabajaron juntas en el programa de Jorge Benavides.

Tula Rodríguez y Mariella Zanetti. Foto: La República

¿Por qué Tula Rodríguez y Mariella Zanetti se pelearon?

Un día, la amistad se quebró. Mariella Zanetti reveló, en sillón rojo de “El valor de la verdad”, el motivo por el cual Tula Rodríguez se alejó de su círculo de amistades. La actriz cómica contó que la exvedette fue la gran ausente en su boda con Farid Ode debido a que nunca estuvo de acuerdo con que ella se case con él.

“ Me decía que no me case, que conviva y tenga mi hija... Todos me decían que no me case con él. Tula no fue a mi boda, no fue mi productor, mis amigos del programa, no fueron. Yo venía de un hogar disfuncional y mi idea era no repetir mi historia, pero por hacer eso me equivoqué”, sostuvo.

Mariella Zanetti y Farid Ode. Foto: La República

Mariella Zanetti y Farid Ode

Mariella Zanetti y Farid Ode contrajeron matrimonio siendo muy jóvenes. Fruto de su amor tuvieron a su hija llamada Gamille Ode. En 2006, se separaron de manera definitiva.

En 2014, ambos se acusaron de haber terminado por los hechos de violencia durante la conviviencia. Por su parte, el empresario aseguró que lo obligaron a casarse con la exvedette.