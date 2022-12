Sergio George molesto por romance de Yahaira y Jair Mendoza: “Yo no vendo chismes ni escándalo”

Sergio George se mostró molesto al hablar sobre el romance de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza. El productor musical reveló que la salsera le mantuvo oculta esa información acerca de su vida sentimental, y dicho escándalo mediático (considera) opacaría el lanzamiento del nuevo disco que han venido trabajando para el 2023.

Recordemos que hace unos días, Yahaira Plasencia confirmó que empezó una relación con Jair Mendoza luego de salir un ampay en el programa “Magaly TV, la firme”, en el que ambos aparecen besándose y caminando de la mano durante un viaje a Punta Cana. “Me estoy dando una oportunidad”, dijo la popular ‘Reina del Totó'.

¿Qué dijo Sergio George sobre Yahaira y Jair Mendoza?

Sin embargo, Sergio George no estaría de acuerdo con esta decisión de Yahaira Plasencia. Según el productor estadounidense, él se dedica a vender música y no recurre a los escándalos para poder promocionar su trabajo.

“ Hubiera sido muy fácil si yo sabía de esto antes ”, inició. “Eso es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta es crear noticia por crear noticia; entonces me hace lucir a mí que estoy buscando noticia y yo vendo música, brother. Yo no vendo chismes ni escándalos ”, sostuvo el reconocido músico en una entrevista para “América hoy”.

Sergio George compara a Yahaira Plasencia con otros salseros peruanos

Además, comparó a la intérprete de “Y le dije no” con otros salseros como Farik Gripa. Mencionó que esos cantantes se dedican a solamente a hacer música y no están involucrados en escándalos.