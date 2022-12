Sergio George confirma que dejó de seguir a Yahaira Plasencia: “No quiero eso para mí”

Sergio George no estaría teniendo una buena relación laboral con Yahaira Plasencia. El productor brindó una entrevista al programa “América hoy” en la que expresó su malestar por el romance de la salsera con Jair Mendoza. Además, confirmó que dejó de seguir a la cantante peruana en las redes sociales y explicó el motivo.

¿Por qué Sergio George dejó de seguir a Yahaira Plasencia en Instagram?

Todo comenzó cuando Gigi Mitre, conductora de “Amor y fuego”, reveló que Sergio George ya no tenía en su lista de contactos a Yahaira Plasencia en Instagram. Mostró ante las cámaras que el productor estadounidense había dejado de seguir a la artista nacional. Desde ahí, empezaron los rumores acerca de un distanciamiento entre ambos.

Sergio George explicó que no le gusta los comentarios que recibe por culpa de Yahaira Plasencia. Aseguró que su negocio es vender música y no escándalos para promover su trabajo.

El reconocido músico prefiere que la gente no sepa que trabaja con la popular ‘Reina del totó' . “Hay muchos comentarios del porqué dejé de seguirla, es fácil, yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a cómo se maneja en empresa. Yo estoy en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce. (Entonces) van a entrar a mi página, a ver a quién sigo y quién está en mi mundo, comienzan a leer cosas y yo no quiero eso para mí ”, sostuvo.

¿Qué dijo Sergio George sobre el romance de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza?

Por otro lado, el productor musical de Yahaira Plasencia se mostró molesto por la relación que ha iniciado la salsera con Jair Mendoza. Según indicó, ella no le había informado sobre este tema antes de hacerlo público.