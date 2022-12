‘Peluchín’ responde a Gian Marco tras explotar en pleno show: “¿Quieres perder más seguidores?”

Sigue la pelea. Rodrigo González le respondió a Gian Marco luego de las fuertes declaraciones que expresó en el escenario en medio de un concierto que dio en Trujillo. El cantautor se refirió a la prensa de espectáculos con groserías y mandó indirectas a ‘Peluchín’; como se recuerda, hace unos días, reveló que le tenía ‘rabia’ a su programa.

En ese sentido, el conductor de “Amor y fuego” lamentó el discurso del intérprete y le recordó que ya ha perdido gran cantidad de seguidores.

‘Peluchín’ enfrenta a Gian Marco tras ataques

Luego de escuchar las palabras de Gian Marco, Rodrigo González se mostró indignado por el comportamiento del artista y lamentó que el público haya tenido que ser testigo de sus actitudes groseras.

“Lo hizo otra vez. Suena gracioso porque está en inglés, pero si tú lo dices en un concierto en Estados Unidos, la gente no lo toma tan gracioso. Es una palabra fuerte (fuck), es como mandarnos a la eme”, dijo sorprendido.

“Tú sigues ahí con el odio, acordándote. ¿No puedes cantar tranquilo? Nosotros estamos en Puerto Palmeras pasándola bomba, pero tú...”, agregó.

'Peluchín' cuestionó las recientes declaraciones de Gian Marco. Foto: captura de Willax/YouTube

Rodrigo González advierte a Gian Marco

Finalmente, ‘Peluchín’ le advirtió a Gian Marco que podría seguir perdiendo más seguidores si continuaba con ese comportamiento tan deplorable que ha mostrado.