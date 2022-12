Rodrigo González en shock con el abrazo de Ethel Pozo y Melissa Paredes: “Hipócritas escenas”

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron las escenas en la semifinal de “El gran show”, llevada a cabo el pasado 3 de diciembre. Así, uno de los momentos que más impactó al conductor fue el abrazo de reconciliación entre Melissa Paredes y Ethel Pozo, pues el equipo de “América hoy” fue invitado.

“¿Soy mala persona porque no me conmuevo y me río? Me he doblado de la risa (...) Hipócritas escenas”, comentó ‘Peluchín’. Asimismo, Gigi resaltó que las conductoras ya se habían visto en el programa “En esta cocina mando yo”, y calificó la escena de “armani (armado)”.